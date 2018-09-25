Panorama müzesini 80 bin kişi ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi ziyaretçi sayısı açıklandı. 'Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez' düşüncesiyle hareket ederek Kurtuluş Destanı Panorama Müzesini hayata geçiren Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını oluşturan Maraş Müdafaası'nda cereyan eden olaylar tarih sıralamasına göre sahneleniyor. Kültürpark içerisinde yer alan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu ve kültürel alanda bütün bu ihtiyaçlara cevap verebilecek, unutulanları hatırlatacak, farkında olunmayanları gösterecek görsel, işitsel, multimedya unsurlarıyla desteklenmiş hafıza mekanlarından oluşan bir müze olarak halka hizmet vermeye devam ediyor. Normal müze statüsünde hareket ederek haftanın 6 günü hizmet veren Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi'ne Şubat /2018 tarihinden itibaren 80 bin ziyaretçinin ziyaret etti.