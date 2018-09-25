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Tek isteği sıcak bir yuva

’da gidecek yeri olmayan 56 yaşındaki Fadime Savsak, toplu taşıma araçlarının durağında yaşıyor. Yaşlı kadının tek isteği sıcak bir yuvaya kavuşmak

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Tek isteği sıcak bir yuva
'DA kimsesi olmayan ve sokakta yaşayan 56 yaşındaki Fadime Savsak'ın tek isteği sıcak bir yuvada yaşamını sürdürmek. Fadime Savsak bir hafta önce toplu taşıma aracına bindi ve Seyhan Mahallesi'ndeki son durakta indi. Gidecek hiç biri yeri olmayan yaşlı kadın burada durakta yaşamaya başladı. Durakta sürücüler, akli dengesinin yerinde olmadığını gözlenen yaşlı kadının durumunu polise bildirdi. Durağa gelen polis, 153 belediyle çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

DURAKTA KALIYOR
Çağrı merkezindeki görevli kişinin kendilerine bizzat başvuru yapması gerektiğin söyledi. Yaşlı kadın durakta kalmayı sürdürdü. Bir haftadır dışarıda yattığını söyleyen Fadime Savsak, "Akrabalarım var onlarla bağlantım yok. Tek isteğim sıcak bir yuvada kalmak" derken, polis yaşlı kadının kayıp olabileceği üzerinde durarak araştırmalarını sürdürüyor.
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Tek isteği sıcak bir yuva
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