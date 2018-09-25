Teknoloji tutkunları Teknofest’te buluştu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından, İstanbul Yeni Havalimanında gerçekleştirilen "Teknofest; İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" binlerce ziyaretçinin uğrak noktası olurken Hasan Kalyoncu Üniversitesi
de (HKÜ) Teknofest'e stand açarak yerini aldı. Türkiye'nin önemli firmalarının kurduğu standlarda çeşitli teknolojik çalımalar ve etkinlikler tanıtılırken HKÜ çeşitli teknolojik çalışmalar, etkinlikler ve ürünlerini tanıttı. STANDA YOĞUN İLGİ
HKÜ KALİTTO (Kalyoncu Teknoloji Transfer Ofisi) yetkilileri tarafından katılım yapılarak organize edilen standda, akademisyenler ve KALİTTO çalışanları çeşitli tanıtımlar yaptı. HKÜ tarafından üzerinde çalışarak yapılan; uzay similatörü, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri, çeşitli oyunlar, inverter teknolojisi, nesnelerin interneti teknolojisi (iot), programlanabilir akıllı saat (watchX), yapay zeka ürünleri gibi çeşitli ürünler stantta sergilendi. BAKAN PAKDEMİRLİ ZİYARET ETTİ
Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan HKÜ Standına özel konuklarda katılım yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mütevelli Heyeti; Başkanı Cemal Kalyoncu ve ailesi, Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ile birlikte gelerek teknolojik uygulamalar ve ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı. Standa misafirleriyle katılan Kalyoncu Ailesi teknolojik uygulamalar ve ürünleri denedi. Standda hatıra fotoğrafı çektiren Kalyoncu Ailesi, HKÜ Akademisyenlerine ve yetkililerine başarılar dileyerek stanttan ayrıldı.