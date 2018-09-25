Turizmciler kum zambağını korumak için harekete geçti

KORUMA
altına alınan ve Akdeniz
bölgesinde sadece belirli yerlerde 40-50 derece kum sıcaklığında üreyebilerek çevreye görsel bir güzellik sunan kum zambaklarının korunması için Anamur turizm işletmecileri harekete geçti. Özellikle tatilciler ve yazlıkçıların Anamur kıyılarında bulunan kum zambaklarının soğanlarını alarak götürdükleri ihbarları geldikten sonra turizm işletmecileri zambakları korumak için adeta seferber oldular. Koparılması ve soğanlarının alınmasının yasak olduğu ve 35 bin liraya varan cezaların açıklanmasına karşın yine de kum zambağı soğanlarının yer, yer çalındığı gözden kaçmıyor.