Üniversiteliler Gaziantep’i dünyaya tanıtacak

GAZİANTEP'TEKİ
üniversitelerde eğitim
alan öğrenciler,
uluslararası video
paylaşım platformundan
"Gaziantep
'in üretken
izleri" temasıyla kenti
dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 25 kişilik öğrenci
grubu tarafından hazırlıkları
yürütülen etkinliğe, yöreye özgü
el sanatlarının ustaları konuşmacı
olarak katılacak. 29 Ekim'de
Gaziantep'in üretkenlik hikayelerinin
anlatılacağı etkinliğin çalışmalarını
sürdüren öğrenciler, tarihi bir Antep
evinde bir araya gelerek el işi ürünler
hazırlıyor. Kadınından erkeğine şehre
değer katanların hikayesinin paylaşılacağı
etkinliklerle, Gaziantep'in üretkenliği, el sanatları,
TEDx aracılığıyla videolarla dünyaya anlatılacak.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ökkeş
Koçak, öğrencilerin "Gaziantep'in üretken izleri" temasıyla
çalışma yürüttüğünü söyledi. TEDx'in "paylaşımlara
değer fikirleri dünyaya yayan bir platform olduğunu" aktaran
Koçak, düzenleyecekleri etkinlikle kentin gastronomi
dışındaki değerlerini de vurgulayacaklarını belirtti.