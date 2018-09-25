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Üniversiteliler ’i dünyaya tanıtacak

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Üniversiteliler Gaziantep’i dünyaya tanıtacak
GAZİANTEP'TEKİ üniversitelerde eğitim alan öğrenciler, uluslararası video paylaşım platformundan "'in üretken izleri" temasıyla kenti dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 25 kişilik öğrenci grubu tarafından hazırlıkları yürütülen etkinliğe, yöreye özgü el sanatlarının ustaları konuşmacı olarak katılacak. 29 Ekim'de Gaziantep'in üretkenlik hikayelerinin anlatılacağı etkinliğin çalışmalarını sürdüren öğrenciler, tarihi bir Antep evinde bir araya gelerek el işi ürünler hazırlıyor. Kadınından erkeğine şehre değer katanların hikayesinin paylaşılacağı etkinliklerle, Gaziantep'in üretkenliği, el sanatları, TEDx aracılığıyla videolarla dünyaya anlatılacak. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ökkeş Koçak, öğrencilerin "Gaziantep'in üretken izleri" temasıyla çalışma yürüttüğünü söyledi. TEDx'in "paylaşımlara değer fikirleri dünyaya yayan bir platform olduğunu" aktaran Koçak, düzenleyecekleri etkinlikle kentin gastronomi dışındaki değerlerini de vurgulayacaklarını belirtti.
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Üniversiteliler Gaziantep’i dünyaya tanıtacak
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