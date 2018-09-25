Uzun korna çalma cinayetine dava

Adana
'da Suriyeli İbrahim Elzekkur ile Iraklı Fayek Heşam Yusuf Alsuleyman (30) arasında trafikte uzun korna çalınması yüzünden çıkan tartışma kanlı bitmişti. Suriyeli İbrahim Elzekkur'un, bıçak ve sopalarla öldürülmesi ve 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili tutuklu 7 Iraklı şüpheli hakkında "Kasten öldürme, yaralama, hakaret ve tehdit" suçlarından müebbet ve 7'şer yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Savcı, şüphelilerin olayı fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirdiğini belirtti. Olay, 3 Ağustos'ta Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Halep'ten ailesiyle birlikte 3 yıl önce göç edip Adana'ya yerleşen İbrahim Elzekkur, elektrikli bisikletiyle Meydan Caddesi'nde ilerlerken, Irak'ın Telafer bölgesinden kendisi gibi ailesiyle birlikte göç edip, Adana'ya gelen Fayek Yusuf Alsuleyman'ın kullandığı motosikletin önünden hızla geçti. UZUN KORNA ÇALMA YÜZÜNDEN
Fayek Yusuf Alsuleyman, kaza riskine karşı Elzekkur'u uyarmak için kornaya bastı, ancak korna takılı kalınca da uzun süre çaldı. Bu yüzden ikili arasında tartışma çıktı. Olay yerinde Suriyeli ve Iraklılar kavgaya tutuştu. Bıçaklı ve sopalı kavgada Suriyeli İbrahim Elzekkur öldürülürken, yanındaki arkadaşları İzzeddin Salih ile Mahmut Hamiş'i yaraladı. Olayla ilgili Iraklı, Ali, Fayek, Bareq Husham, Yusuf Heşham, Nuzhad Farhan Alsuleyman, Haydar Adil Hasan ve Haim Salih Kurd tutuklandı. DAVA AÇILDI
Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, 7 Iraklı hakkında 4 ayrı suçtan dava açtı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davada sanıkların trafik tartışmasından sonra suçları fikir ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirdiği belirtildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.