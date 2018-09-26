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29. Dönem baro yönetimi ve çalışanları yemekte buluştu

Baro Başkanı Veli Küçük 29’uncu dönemde birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarla yemekte bir araya geldi

Giriş Tarihi: 26.9.2018
29. Dönem baro yönetimi ve çalışanları yemekte buluştu
ADANA Barosu 29. Döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanları bir restoranda gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi. Baro Başkanı Veli Küçük, görev yaptığı dönemlerde birlikte çalıştığı tüm meslektaşlarına ve baroyu emekleriyle ayakta tutan baro personeline teşekkür etti. Küçük ve yönetim kurulu üyeleri birbirine hediye takdim etti. Başkan Küçük konuşmasında "Meşakkatli çalışmalar sürecinde hep bir aile anlayışı içinde olduk. Özenli ve özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin başarısı bizlerin başarısıdır. Bu keyifli dönem, çalışmalarımız ve paylaşımlarımız benim hafızamda her zaman böyle yer edecektir. Baromuzu bu dönem sizlerin özverili çabaları ile birlikte bir adım daha ileriye taşıdık. Önümüzdeki dönem yine yönetime arkadaşlarım ile birlikte adayız. "dedi.
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29. Dönem baro yönetimi ve çalışanları yemekte buluştu
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