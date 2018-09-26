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Adanalı doğa tutkunları Zemi Vadisi’nde

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Adanalı doğa tutkunları Zemi Vadisi’nde
NEVŞEHİR'DE bulunan ve Kapadokya bölgesinin en güzel doğa, tarih ve gezi parkurlarından biri olan Zemi Vadisi, Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı. Zemi Vadisi yürüyüşüne 30 doğa tutkunu katıldı. İçerisinde üzüm bağları ve elma, ayva gibi meyve ağaçları bulunan, yer yer 1 metreye kadar daralan yer altı geçişleri ve ilginç kaya yapısından oluşan Zemi Vadisi, görenleri kendisine hayran bıraktı. Göreme Açık Hava Müzesi içerinde ki kilise ziyaretleri ise geziye farklı anlam kattı. Adanalı doğa severler, hem doğa hem tarih kokan jeolojik bölgede düzenlenen geziye katılmanın memnuniyetini dile getirdi. Murat Arıkan, doğa ve tarih kokan bölgenin mükemmeliyeti nedeniyle yoğun istek üzerine 6-7 Ekim tarihlerinde Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi gezisi ve balon şöleni etkinliği için 2 günlük program düzenlediklerini belirtti.
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