Aile kavgasında 3 kişi yaralandı

Adana
'da boşanma aşamasında olduğu eşinin yakınları tarafından öldürülmek istenen Fatma Gevrek (28), görümcesi ile birlikte eşinin iki kuzenini bıçakla yaraladı. Olaydan sonra yakalanan Fatma Gevrek, "Babamın evindeyken pompalı tüfek ile ateş ederek geliyorlardı. Tüfek tutukluk yaptı. Ben de kendimi korumak için üçünü bıçakla yaraladım. Eğer karşılık vermeseydim beni öldüreceklerdi" dedi. BABAEVİNE SALDIRDILAR
Olay Merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1212 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Murat Gevrek ile boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan Fatma Gevrek, babaevine geldi. Bu sırada aynı mahallede oturan ve genç kadının geldiğini öğrenen Murat Gevrek'in kızkardeşi Neşe Gevrek (30) ile kuzenleri Caner (33) ile Deniz Akkuş (41), pompalı tüfeği alarak Fatma Gevrek'in babasının evine yöneldi. TÜFEK TUTUKLUK YAPTI
Evde bulunan Fatma Gevrek sokakta ateş ederek evlerine gelen üç kişiyi görünce mutfaktan bıçak aldı. Pompalı tüfeğin tutukluk yapması üzerine üç kişi genç kadına saldırmak istedi. Fatma Gevrek elindeki bıçakla Deniz Akkuş'u sırt ve karnından, Caner Akkuş'u sağ elinden, Neşe Gevrek'i ise bacaklarından yaralandı. Fatma Gevrek tarafından çeşitli yerlerinden yaralanan üç kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. "BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ"
Olaydan sonra kaçan Fatma Gevrek polis tarafından yakalandı. Eşinden boşanma aşamasında olduğunu söyleyen genç kadının ifadesinde, "Babamın evindeydim. Görümcem ve kuzenleri pompalı tüfek ile ateş ederek geliyorlardı. Tüfek tutukluk yaptı. Ben de mutfaktan aldığım bıçağı rast gele salladım. Karşılık vermeseydim beni öldüreceklerdi" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen
Fatma Gevrek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.