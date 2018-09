Başkan Şevket Can, başarıyı ödüllendirdi

BUGÜN NELER OLDU

sporcularıağırlayanBelediyeBaşkanı ŞevketCan, dünyaşampiyonasındaaldıklarıderecelerdendolayısporcuları tebriketti. Sporcuya ve sporun her dalınaher zaman destek verdiklerini belirtenBaşkan Can, Brezilya'nın Goianiaşehrinde düzenlenen ÜniversitelerArası Dünya Şampiyonasında,şampiyon olan Osman Göçen ve3'ncü olan Mehmet Ali Daylak'la gururduyduklarınısöyledi.Sporcularınyurt dışındaTürkiye'yibaşarı ile temsilettiğini ifadeeden BaşkanCan, "Brezilya'dayaptığınızmücadelelersonucu aldığınız derecelerlehepimizi gururlandırınız. Sizlerikutluyorum. Biz her zaman sporcularımızaelimizden gelen desteğisağlıyoruz. Bundan sonra da gençlerimizidesteklemeye devam edeceğiz"dedi.