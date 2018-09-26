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Başkan , başarıyı ödüllendirdi

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Başkan Şevket Can, başarıyı ödüllendirdi
MAKAMINDA sporcuları ağırlayan Belediye Başkanı Şevket Can, dünya şampiyonasında aldıkları derecelerden dolayı sporcuları tebrik etti. Sporcuya ve sporun her dalına her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Can, Brezilya'nın Goiania şehrinde düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonasında, şampiyon olan Osman Göçen ve 3'ncü olan Mehmet Ali Daylak'la gurur duyduklarını söyledi. Sporcuların yurt dışında Türkiye'yi başarı ile temsil ettiğini ifade eden Başkan Can, "Brezilya'da yaptığınız mücadeleler sonucu aldığınız derecelerle hepimizi gururlandırınız. Sizleri kutluyorum. Biz her zaman sporcularımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bundan sonra da gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
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Başkan Şevket Can, başarıyı ödüllendirdi
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