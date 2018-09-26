Başkan Şevket Can, başarıyı ödüllendirdi

MAKAMINDA
sporcuları
ağırlayan
Belediye
Başkanı Şevket
Can, dünya
şampiyonasında
aldıkları
derecelerden
dolayı
sporcuları tebrik
etti. Sporcuya ve sporun her dalına
her zaman destek verdiklerini belirten
Başkan Can, Brezilya'nın Goiania
şehrinde düzenlenen Üniversiteler
Arası Dünya Şampiyonasında,
şampiyon olan Osman Göçen ve
3'ncü olan Mehmet Ali Daylak'la gurur
duyduklarını
söyledi.
Sporcuların
yurt dışında
Türkiye'yi
başarı ile temsil
ettiğini ifade
eden Başkan
Can, "Brezilya'da
yaptığınız
mücadeleler
sonucu aldığınız derecelerle
hepimizi gururlandırınız. Sizleri
kutluyorum. Biz her zaman sporcularımıza
elimizden gelen desteği
sağlıyoruz. Bundan sonra da gençlerimizi
desteklemeye devam edeceğiz"
dedi.