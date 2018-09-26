Devlet Tiyatrosu’nda sezon heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Tiyatrosu (ADT), 2018-2019 sezonunun ilk oyunu olan "Kadın Sığınağı" için provalara devam ediyor. Üç ödüllü usta yazar Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı, Türk tiyatrosunun duayen isimlerimden Tomris Çetinel'in yönettiği "Kadın Sığınağı" adlı oyunun dekor tasarımı Suar Şeylan'a, kostüm tasarımı Yıldız İpeklioğlu'na, ışık tasarımı Kadir Karagöl'e ve müzikleri Tanju Kumbaracıoğlu'na ait. İlk gösterimini 9 Ekim'de Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde yapacak oyunda; Sema Öner Kelav, Özlem Kaya, Hülya Yıldız, İ.Gözde Korbek, Didem Alesoy, Dilber Çilem Güngör, Dilek Dokumacı, Eda Altunkara, Gülistan Kılınç, Nazlı Köymen ve Tuğba Sükmen rol alıyor.