Hasan Kalyoncu ders başı yaptı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ) 2018-2019 eğitim- öğretim yılına Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın öğrencilerden yenilikçi olmalarını istediği ilk dersle başladı. Üniversitelerin artık "kitle veya kalite" üniversiteleri olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, "Yeni öğrencilerimiz farklı bir kuşaktan geliyor; yenilikçi, hevesli, teknolojiyle hakim bir kuşak. Biz de yenilikçi ve proaktif bir üniversiteyiz. Sizlerden girişimci ve yenilikçi olmanızı ve yeni icatlar çıkarmanızı istiyoruz" dedi. 3. NESİL BİR ÜNİVERSİTE
HKÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen oryantasyon dersinde yeni öğrencilere okulu tanıtan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Üniversitemiz, 3. nesil bir üniversite olmaya çalışıyor. Ders, araştırma ve sanayi işbirliğinde geliştirdiğimiz modellerle siz yeni kuşak öğrencilerimizi hayata ve mesleklerinize en iyi şekilde hazırlamaya ve sizlerin önünü açmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Üniversitenin yapısı hakkında bilgiler vererek, sunulan imkanları da anlatan Yılmaz, "Derslerinizin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif olanaklarımızdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi, Yurt dışı eğitimleri ve COOP modelimizi de iyi tanıyarak buralarda yer alın. Yine sosyal sorumluluk projelerimizi de iyi takip ederek toplum yararına olan fikir ve görüşlerinizin hayata geçmesi için bu kulüplerimize mutlaka aktif olarak katılın" dedi. AİLELER DE İZLEDİ
HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Yaşar Özbay ve Prof. Dr. Ömer Arıöz ile fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürlerinin de katıldığı ilk dersi okula yeni kayıt yapan öğrencilerin yanı sıra aileleri de izledi. Dersin ardından iletişimci Fatih Akbaba ve eğitimci yazar Sadık Gültekin öğrencilere başarılı iletişim ile iş hayatı hakkında bilgiler verdi. İYİ İNSAN OLMAK
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu da üniversitenin kuruluşu ve amaçları hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, "İyi ve başarılı insan olmanın ayrıcalık olduğunu ve ciddi bir çaba istediğini" belirterek, öğrencilerden kendilerine sunulan imkanları en iyi şekilde kullanarak bunu yakalamalarını istedi. Kalyoncu, "Üniversite mütevelli heyeti olarak sizin için en iyi imkanları sağlayarak geleceğe donanımlı hazırlanmış iyi ve başarılı insanlar olmanızı istiyoruz" dedi.