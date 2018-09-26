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Kurduğu ‘müzik dünyası’yla geçmişe yolculuk yaptırıyor

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Kurduğu ‘müzik dünyası’yla geçmişe yolculuk yaptırıyor
GAZİANTEP'TE yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Özcan, 10 yıl önce biriktirmeye başladığı plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoları "Gramofhan" adını verdiği mekanda vatandaşların beğenisine sundu. Büyük emeklerle biriktirdiği materyalleri Gramofhan'da sergileyen Özcan, kuşaklar arasında bağ kurmayı amaçlıyor. Duvarları Yeşilçam film afişleriyle süslenen, 1800, 1900'lü yıllardan kalma gramofonlar ve fonograflarla geçmişte yolculuğa çıkaran mekanı gezen vatandaşlar, satışa sunulan plaklardan da alabiliyor. Geçmişe özlem duyan vatandaşlar veya eskiyi öğrenmek isteyen gençlerin uğrak yeri haline gelen mekanın sahibi Mehmet Özcan, insanların kaybettiği duygularını hatırlamaları ve kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla böyle bir yer oluşturduğunu söyledi. Yaklaşık 10 yıldır plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyo biriktirdiğini anlatan Özcan, "Bu bende tutku haline geldi. Eserler çoğalmaya başlayınca bunları insanlarla da paylaşma kararı aldım. Taş plaktan, 45'liklere 20 bin plak var. Toplamda 30 binin üzerinde eser mevcut. Türkiye'de görülemeyecek eserler burada mevcut" dedi.
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Kurduğu ‘müzik dünyası’yla geçmişe yolculuk yaptırıyor
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