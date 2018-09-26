Kurduğu ‘müzik dünyası’yla geçmişe yolculuk yaptırıyor

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 42 yaşındakiMehmetÖzcan, 10 yıl öncebiriktirmeye başladığıplak, gramofon,fonograf,pikap ve radyoları"Gramofhan" adınıverdiği mekandavatandaşlarınbeğenisine sundu.Büyük emeklerlebiriktirdiği materyalleriGramofhan'da sergileyenÖzcan, kuşaklararasında bağ kurmayıamaçlıyor. DuvarlarıYeşilçam film afişleriylesüslenen, 1800, 1900'lü yıllardankalma gramofonlar vefonograflarla geçmişte yolculuğaçıkaran mekanı gezen vatandaşlar,satışa sunulan plaklardan da alabiliyor.Geçmişe özlem duyan vatandaşlarveya eskiyi öğrenmek isteyen gençlerinuğrak yeri haline gelen mekanın sahibiMehmet Özcan, insanların kaybettiğiduygularını hatırlamaları ve kuşaklararasındaki bağı güçlendirmek amacıylaböyle bir yer oluşturduğunu söyledi.Yaklaşık 10 yıldır plak, gramofon,fonograf, pikap ve radyo biriktirdiğinianlatan Özcan, "Bu bende tutku halinegeldi. Eserler çoğalmaya başlayıncabunları insanlarla da paylaşma kararıaldım. Taş plaktan, 45'liklere 20 binplak var. Toplamda 30 binin üzerindeeser mevcut. Türkiye'de görülemeyecekeserler burada mevcut" dedi.