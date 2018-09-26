Kurduğu ‘müzik dünyası’yla geçmişe yolculuk yaptırıyor

GAZİANTEP'TE
yaşayan 42 yaşındaki
Mehmet
Özcan, 10 yıl önce
biriktirmeye başladığı
plak, gramofon,
fonograf,
pikap ve radyoları
"Gramofhan" adını
verdiği mekanda
vatandaşların
beğenisine sundu.
Büyük emeklerle
biriktirdiği materyalleri
Gramofhan'da sergileyen
Özcan, kuşaklar
arasında bağ kurmayı
amaçlıyor. Duvarları
Yeşilçam film afişleriyle
süslenen, 1800, 1900'lü yıllardan
kalma gramofonlar ve
fonograflarla geçmişte yolculuğa
çıkaran mekanı gezen vatandaşlar,
satışa sunulan plaklardan da alabiliyor.
Geçmişe özlem duyan vatandaşlar
veya eskiyi öğrenmek isteyen gençlerin
uğrak yeri haline gelen mekanın sahibi
Mehmet Özcan, insanların kaybettiği
duygularını hatırlamaları ve kuşaklar
arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla
böyle bir yer oluşturduğunu söyledi.
Yaklaşık 10 yıldır plak, gramofon,
fonograf, pikap ve radyo biriktirdiğini
anlatan Özcan, "Bu bende tutku haline
geldi. Eserler çoğalmaya başlayınca
bunları insanlarla da paylaşma kararı
aldım. Taş plaktan, 45'liklere 20 bin
plak var. Toplamda 30 binin üzerinde
eser mevcut. Türkiye'de görülemeyecek
eserler burada mevcut" dedi.