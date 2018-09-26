BUGÜN NELER OLDU

ile okuyucuların bir araya geldiği ve konserlerin düzenlendiği Silifke 2. Edebiyat Festivali sona erdi. Festivalde kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği imza etkinlikleri, söyleşiler ve konserler büyük beğeni topladı. Festivalin final gecesinde muhteşem sesiyle Halk Ozanı Mazlum Çimen sahne aldı. Ayrıca festivalin son gününde yazarlar Sinan Meydan, İsmail Saymaz, Hakan Günday ve Aslı Tohumcu'nun söyleşileri büyük ilgi görürken, Nebil Özgentürk, Sezai Sarıoğlu ve Murat Uyurkulak gibi yazarlar da okuyucularıyla buluştu.