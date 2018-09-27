Her yüz kişiden biri bu sorunu yaşıyor

KALP
atışlarınız hızlanıyor, nefesiniz kesiliyor, soğuk soğuk terlemeye başlıyorsunuz... Kriz anı ile apar topar acilin yolunu tutuyorsunuz ve acil hekimi size "Korkma! Kalp krizi değil, panik atak
yaşamışsın!" diyorsa şaşırmayın. Acıbadem Adana Hastanesi'nden Psikolog Hande Nacar Baş, panik atak ile kalp krizinin benzer belirtiler verebildiğinden sık sık karıştırıldığını söyleyerek panik atak hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Baş, "Panik atak, beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve hastalar tarafından kriz olarak adlandırılan korku nöbetleri olarak biliniyor. Kişinin nabzının hızlanması, göğüste sıkışma yahut ağrı, nefes darlığı, boğulur gibi hissetme, baş dönmesi, sersemlik, bayılacakmış hissi, mide bulantısı gibi fiziksel belirtilerin yanı sıra ölüm korkusu ya da kontrolü kaybetme korkusu şeklinde belirtiler veren ve bu belirtilerin en az dört tanesinin taşındığı zaman kişide panik atak olduğunu düşünülüyor" dedi.