“Pamuğun geleceği için Çukobirlik desteklenmeli”

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en önemli pamuk üretim alanlarından birisi olan Çukurova'da pamuk ekim alanlarının geçen yıllara oranla artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Türkiye'nin tanınmış çiftçilerinden Mehmet Ali Bilici, pamuğun yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla üretici ülkeler açısından büyük ekonomik öneme sahip olduğunu belirtti.Pamuğun ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu belirten Bilici, "Pamuktan yağ, küspe, kumaş, barut, kağıt oluyor. Katma değeri yüksek bir ürün" dedi. Türkiye'nin 800 milyon dolar pamuk ithalatı yapığının altını çizen Bilici, "Bu rakam cari açıkta dengeleri bozuyor. O yüzden pamuğu ne kadar ekersek açığı o kadar kapatabiliriz. Çünkü pamuk dünyanın her tarafında satılan bir ürün" dedi.Bilici, "Ne yapıp edip pamuk ekim alanlarını genişleteceğiz. Dünya borsalarının yüksek olması pamuğun değerini artırıyor. İhracat kapısı açılırsa pamuk dengeli bir şekilde satılır. Geçen sene kilosu 3 bin lira idi bu yıl 4 bin 250'ye kadar çıktı. Hükümetimiz bu konuda çiftçiye destek veriyor. Destekleme primi var. Bu aylarda piyasalarda gevşeme olabilir ama sonu güzel olacak" diye konuştu.Eskiden Çukobirlik ve kooperatiflerin olduğunu söyleyen Bilici, "Bunlar piyasalar sıkıştığı anda denge oluşturuyordu. Eski konumu yok. İmkanları kısıtlı. Çukobirlik desteklenip iyi yönetilirse iyi işler daha iyi olur" dedi. Çukurova'nın beyaz altını pamuğun önümüzdeki yıllarda en önemli tarım ürünü olacağını ifade eden Bilici, "Çiftçimiz pamuk sayesinde para kazanacak. Buna inanıyorum" dedi.