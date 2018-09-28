HKÜ öğrencilerine hayatı anlattılar

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Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) yeni öğrencilerini üniversite hayatına adapte etmek için düzenlediği "Oryantasyon Programı" kapsamında gazeteci, yazar Sadık Gültekin ve iletişim uzmanı Fatih Akbaba yeni öğrencilere seminerler verdi. Kongre ve Kültür Merkezi gerçekleştirilen seminerlerde Gültekin, "İş Hayatı Sizden Ne Bekliyor'' konusuyla öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.Çoğu öğrencinin, sınavların ya da şartlarının zorluğundan yakındığını ve bu nedenle başarılı olamama kaygısı taşıdığını ifade eden Gültekin, "Kimse hayatının ya da şartlarının zor olduğundan bahsetmesin. Eğer ortada zor bir durum varsa çözüm üretin. Hayat hep düz değil bazen iniş ve çıkışlar var. İmkanlar ne kadar zor olsa da bundan şikayet etmeyerek sıyrılan ve başarının peşinden koşanlar başarılı olacaktır" dedi.Yeni bir başlangıç ve kampüste iletişim konulu sunumu yapan Fatih Akbaba'nın, "Kalbini de Al Gel" sloganıyla anlattığı bilgiler, öğrenciler tarafından beğeni ile takip edildi. İletişim ile ilgili önemli ipuçlarını, gündelik hayattan yaşanmış birçok örnek ile anlatan Fatih Akbaba, öğrencilerle karşılıklı iletişim kurarak, hayatları boyunca yararlı olacak önemli bilgiler verdi. İletişimin önemli detaylarına değinen Akbaba, "İletişim bazen duymak, bazen görmek, bazen de dokunmaktır" dedi.