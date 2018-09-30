Gazişehir’in aklı Osmanlı maçında

BUGÜN NELER OLDU

yarın saat 19.00'da'u ağırlayacak. Teknik direktör, oyuncularıyla yaptığı görüşmede hata istemediğini belirtti.'un son haftalarda iyi bir futbol ortaya koyduğunu ve çıkışa geçtiğinin altını çizen Koşukavak,dedi.Ligdeşu anda 11 puanla beşinci sırada yer aldıklarını söyleyen teknik adam Koşukavak,diye konuştu.