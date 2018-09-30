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Gazişehir’in aklı Osmanlı maçında

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Gazişehir’in aklı Osmanlı maçında
Gazişehir Gaziantep yarın saat 19.00'da Osmanlıspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, oyuncularıyla yaptığı görüşmede hata istemediğini belirtti. Osmanlıspor'un son haftalarda iyi bir futbol ortaya koyduğunu ve çıkışa geçtiğinin altını çizen Koşukavak, "Bu karşılaşmada az hata yapan galibiyete ulaşır" dedi.

BEŞİNCİ SIRADA
Ligde şu anda 11 puanla beşinci sırada yer aldıklarını söyleyen teknik adam Koşukavak, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kırmızı-siyahlı renklere gönül veren herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle hak ettiğimiz başarıya ulaşacağımıza inancım tam. Önemli bir eksiğimiz bulunmuyor" diye konuştu.
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Gazişehir’in aklı Osmanlı maçında
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