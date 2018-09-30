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Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde heyecan dorukta

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde heyecan dorukta
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. , eğitici kadrosu güçlendirilmiş, programlarını yenilemiş, atölye olanaklarını genişletmiş olan bir fakülte olarak yeni akademik yıla başladıklarını söyledi. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına hiç eksilmeyen heyecanının verdiği dinamikle başladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Aygenç, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, sanat ve tasarım eğitimi yanında sanat kültürü alanlarında varlığını ve öncü rolünü kanıtladığını belirtti. Doç. Dr. Aygenç, "Her yeni başlangıç bir heyecandır. Bu duygu sanat üretenlere hiç yabancı değildir. Hangi aşaması olursa olsun, eğitim alanında da böyledir heyecanla ve umutla yeni bir öğretim dönemine başlamak. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına da hiç eksilmeyen heyecanının verdiği dinamikle başlıyor" dedi.
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Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde heyecan dorukta
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