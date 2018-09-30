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İlk kurşunun 100. yılı kutlanıyor

Giriş Tarihi: 30.9.2018
İlk kurşunun 100. yılı kutlanıyor
Dörtyol milli mücadelenin ilk kurşununun atılmasının 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Karakese Mahallesi'nde işgalci Fransızlara karşı ilk kurşunu atan Kara Mehmet ve silah arkadaşları başlattıkları derinişin 100. yıldönümünde şükran ve minnetle anılacak. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, 19 Aralık 1918 tarihinin sadece Türk Milleti'nin değil, tüm dünyanın tanık olduğu kutlu ve haklı bir zaferin tarihi olduğunu söyledi. Toksoy,"Biz Dörtyol Belediyesi olarak bu kutlu ve haklı zaferimizin 100. yılına yaraşır şekilde kahraman ulu şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile anma hazırlığı içerisindeyiz. Kutlu ve şanlı zaferimizin 100. yılına yaraşır şekilde Dörtyol'da atılan ilk kurşunun sesleri tüm ilçemizde yad edilecek duyulacaktır. 'nın sadık dostları yiğit Dörtyollu hemşerilerimiz ile bağımsızlık mücadelesinin 100. yılında büyük coşku ve ilham ile buluşacağız" diye konuştu.
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İlk kurşunun 100. yılı kutlanıyor
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