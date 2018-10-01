Bu ev moral veriyor

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan "Moral Evi" projesi Alzheimer hastalarına moral oldu. Proje kapsamında Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde ilk ve orta düzeyde Alzheimer olan hastaların, hastalığının ilerlemesinin durdurulması için ahşap boyamadan, müzik dinletisine, zeka oyunlarına kadar birçok sosyal çalışmaların yanı sıra fizik tedavi ve spor faaliyetleriyle hastaların bedenleri de güçlendiriliyor. Bugüne kadar 36 Alzheimer hastasına hizmet veren merkez, hafta içi her gün 09.00- 15.30 saatlerinde açık tutuluyor. Dezavantajlı grupları toplumdan ayrı tutmadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugüne kadar 'Kadın Dostu Kent', 'Çocuk Dostu Kent', 'Otizm Dostu Kent', 'Engelli Dostu Kent' gibi birçok alanda projeleri hızlıca hayata geçirdik. Tabii yaşlılarımızı da unutmadık. Çağımızın hastalığı Alzheimer konusunda da hem hastalarımızı hem de hasta yakınlarını rahatlatacak bir merkez kurduk" dedi. Alzheimer hasta ve hasta yakınlarına uygun, bariyersiz bir yapı olarak inşa edilen Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde, ergoterapi alanı, uyku odası, mescit, toplantı salonu, hobi bahçesi, spor odası, müzik odası kuruldu.