Karadeniz’de üç puan avına çıkıyor

Adanaspor
, bugün Karadeniz
deplasmanında Giresun
spor ile karşılaşacak. Yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan ile ilk resmi maçına çıkacak olan turuncu-beyazlı ekipte tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapıldı. Giresun Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan Giresunspor- Adanaspor karşılaşmasını İstanbul
bölgesinden Emre Malok yönetecek. Teknik adam Demirbakan, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Zor bir karşılaşma olacak. Bunun bilincindeyiz. Hedefimiz ligdeki ilk galibiyetimizi alarak moral bulmak. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz. Adanaspor güçlü ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Bunu kullanmak için sahaya çıkacağız" dedi.