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Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası gerçekleşti

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası gerçekleşti
Osmaniye Belediyesi, Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası'nın üçüncüsünü düzenledi. Ergenekon Şenlik Alanı-Osmaniye Kent Ormanı'ndaki turnuva, Türkiye geneli 32 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sporcular, 11 yaş altı minikler, 12-16 yaş arası karma, yetişkin bayanlar, yetişkin erkekler ve Akıncı Koşusu olmak üzere 5 değişik kategoride yarıştı.
EFE Çağlayan, Ali Çolakkadıoğlu, Onur Özmüslüman, Ahmet Kökgöz, Fatma Durmaz ve Mustafa Yalçın, Melike Buçakçı, Aysun Demirci, Nuket Kargın, Ahmet Turan Günay, Talip Polat ve Ümit Karadiken kategorilerinde dereceye girdiler. Akıncı Koşusu kategorisinde, Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk Kulübü'nden Ümit Karadiken birinci oldu. Turnuvada dereceye giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.
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Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası gerçekleşti
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