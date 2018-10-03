Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası gerçekleşti

O
smaniye Belediyesi, Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası
'nın üçüncüsünü düzenledi. Ergenekon Şenlik Alanı-Osmaniye Kent Ormanı'ndaki turnuva, Türkiye geneli 32 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
Sporcular, 11 yaş altı minikler, 12-16 yaş arası karma, yetişkin bayanlar, yetişkin erkekler ve Akıncı Koşusu
olmak üzere 5 değişik kategoride yarıştı. EFE Çağlayan, Ali Çolakkadıoğlu, Onur Özmüslüman, Ahmet Kökgöz, Fatma Durmaz ve Mustafa Yalçın, Melike Buçakçı, Aysun Demirci, Nuket Kargın, Ahmet Turan Günay, Talip Polat
ve Ümit Karadiken
kategorilerinde dereceye
girdiler. Akıncı Koşusu kategorisinde, Mersin Kasırga Geleneksel Okçuluk Kulübü'
nden Ümit Karadiken
birinci
oldu. Turnuvada dereceye giren sporculara Osmaniye Belediyesi
tarafından
çeşitli hediyeler verildi.