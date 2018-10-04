Ataşbak: Sporcumuzun madalya almasını arzuluyoruz

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından Sırıkla Atlama Sporcusu Sümeyye Kınar'ın Arjantin'in Buenos Aires
kentinde yapılacak olan "Gençlik Olimpiyatları'nda" ülkemizi temsil edeceğini söyledi. Ataşbak, gerçekleştirilecek Gençlik Olimpiyatları'nda tüm sporculara başarılar dilediğini ifade ederek "Sporcumuzun azmi ve gayreti sonunda milli takımda hem ülkemizi hem de kentimizi temsil etmesi oldukça gurur verici bir olaydır. Sporcumuzun madalya almasını arzuluyoruz" diye konuştu.