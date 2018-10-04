Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ataşbak: Sporcumuzun madalya almasını arzuluyoruz

Ataşbak: Sporcumuzun madalya almasını arzuluyoruz

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Ataşbak: Sporcumuzun madalya almasını arzuluyoruz
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından Sırıkla Atlama Sporcusu Sümeyye Kınar'ın Arjantin'in kentinde yapılacak olan "Gençlik Olimpiyatları'nda" ülkemizi temsil edeceğini söyledi. Ataşbak, gerçekleştirilecek Gençlik Olimpiyatları'nda tüm sporculara başarılar dilediğini ifade ederek "Sporcumuzun azmi ve gayreti sonunda milli takımda hem ülkemizi hem de kentimizi temsil etmesi oldukça gurur verici bir olaydır. Sporcumuzun madalya almasını arzuluyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşbak: Sporcumuzun madalya almasını arzuluyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN