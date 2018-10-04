Maden: Taraftar desteği şart

HATAYSPOR Kulüp Başkanı Mehmet Maden
, taraftarlarının 90 dakika boyunca mücadele eden futbolcularına ve özveri ile işlerini yapmaya çalışan teknik heyete desteklerini göstermeleri gerektiğini söyledi. Yarın oynanacak Eskişehirspor
maçı öncesinde bir açıklama yapan Maden, "Büyük zorluklarla buralara kadar geldik. Destek şart" dedi. Yönetim olarak tribünlerdeki küfür ve şiddete karşı her türlü önlemi aldıklarını belirten Başkan Maden, "Hataysporumuz bulunduğu her ligde örnek davranışlar sergileyerek, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir spor kulübüdür. Hatayspor'un bir misyonu da tribünlerdeki kadın ve çocuk seyirci sayısını arttırmaktır" diye konuştu.