Kurumuş kadro dışı

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atayspor yönetim kurulu Eskişehir
maçı öncesi golcü futbolcu Sinan Kurumuş
'u kadro dışı bıraktığını duyurdu. Sezon başından bu yana istenileni veremeyen ve özellikle Esenler Erokspor
ile oynanan kupa maçında ve ardından Altınordu
karşısında isteksiz bir futbol ortaya koyan Sinan Kurumuş
'u kadro dışı bırakan yönetim, kararları ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Profesyonel futbolcumuz Sinan Kurumuş, yetersiz performansı ve motivasyon eksikliği nedeniyle ikinci bir karara kadar, Yönetim Kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır.