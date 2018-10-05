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Kurumuş kadro dışı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Kurumuş kadro dışı
Hatayspor yönetim kurulu Eskişehir maçı öncesi golcü futbolcu Sinan Kurumuş'u kadro dışı bıraktığını duyurdu. Sezon başından bu yana istenileni veremeyen ve özellikle Esenler Erokspor ile oynanan kupa maçında ve ardından Altınordu karşısında isteksiz bir futbol ortaya koyan 'u kadro dışı bırakan yönetim, kararları ile ilgili şu açıklamayı yaptı: Profesyonel futbolcumuz Sinan Kurumuş, yetersiz performansı ve motivasyon eksikliği nedeniyle ikinci bir karara kadar, Yönetim Kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır.
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Kurumuş kadro dışı
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