Uzman Dr. Oygucu, Dünya Serebral Palsi Günü’ne değindi

BUGÜN NELER OLDU

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Seyhan Erişir Oygucu 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü sebebiyle bu hastalığın sebepleri ve toplumsal farkındalığın önemi hakkında bir açıklama yaptı. Dr. Seyhan Erişir Oygucu, serebral palsinin erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir grup kalıcı hareket bozukluğu olduğunu ve beynin denge, duruş ve hareketten sorumlu bölgelerinin anormal gelişimi veya hasarlanması sonucu ortaya çıktığını söyledi. "Kişi henüz anne karnındayken, doğumdan hemen sonra veya daha sonrasında bu duruma sebep olacak etkenlere maruz kalabilir " diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Seyhan Erişir Oygucu bu günün serebral palsili bireylerin toplumdaki diğer bireylerle aynı hak ve fırsatlara sahip olması ve toplumsal farkındalığı sağlamak için seçilmiş olduğunu belirtti.