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Çifte cinayette ömür boyu hapis istendi

’da eskiye dayalı husumet nedeniyle 2 kişiyi tasarlayarak öldürdüğü ileri sürülen sanıklar hakkındaki mütalaada açıklandı. Savcı, biri ağırlaştırılmış 2’şer kez istendi

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Çifte cinayette ömür boyu hapis istendi
'da aralarında eskiye dayalı husumet nedeniyle motosikletle giden (26) ile yanındaki Ömer Canbolat'ı(17) öldürdüğü ileri sürülen (31) ve yaşı küçük A.K. ilgili mütalaa verildi. Mahkeme Savcı, sanıkların biri ağırlaştırılmış 2'şer kez le cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar birbirini suçlamaya devam ederken, duruşma esas hakkındaki savunmalar için ertelendi. ESKİ HUSUMET
Olay, 16 Ağustos'ta Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Eski ve Baysal ailesi arasında eskiye dayalı husumet vardı. motosikletini tamirciye bıraktı. Yaşı küçük A.K. Uğur Eski'ye, Uğur Baysal'ın tamircide olduğunu söyledi. Pusu kuran Uğur Eski ve A.K. beklemeye başladı.Motosikleti almaya gelen ağabey Cumali Baysal ve Ömer Canpolat silahla öldürüldü. Yakalanan sanıklar hakkında dava açıldı. Adana 3. 'ndeki davada Uğur Eski, Baysal ailesi ile aralarındaki husumeti kabul ettiğini ancak olayı kendisinin değil, A.K.'nin yaptığını öne sürdü. Eski'ye yardım ettiği ileri sürülen A.K'da, silahı sıktığını ileri sürdüğü Eski'nin suçu üstlenmesi için kendisine baskı yaptığını söyledi. Ölenlerin yakınları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Savcı, her iki sanığında biri ağır 2'şer kez müebbet hapse mahkum edilmesini istedi.
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Çifte cinayette ömür boyu hapis istendi
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