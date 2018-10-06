Dünyaca ünlü İtalyan şef Gaziantep’ten ev alacak

BÜYÜKBAŞ
hayvanlarda görülen deli dana hastalığının tüm dünyayı tehdit ettiği dönemde dünya genelinde meşhur olmayı başaran İtalyan
şef Dario Cecchini
, ilk kez geldiği Gaziantep'e hayran kaldı. Gaziantep'ten ev alacağını belirten ünlü şef, "Gaziantep, çok az bütçeyle çok güzel yemekler yenebilecek tek yer. Antep'ten bir ev almak istiyorum" dedi. Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'in daveti üzerine şehre gelen dünyanın en ünlü kasabı İtalyan şef Dario Cecchini, Gaziantep'e hayran kaldı.