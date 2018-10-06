Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Dünyaca ünlü İtalyan şef Gaziantep’ten ev alacak

Dünyaca ünlü şef Gaziantep’ten ev alacak

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Dünyaca ünlü İtalyan şef Gaziantep’ten ev alacak
BÜYÜKBAŞ hayvanlarda görülen deli dana hastalığının tüm dünyayı tehdit ettiği dönemde dünya genelinde meşhur olmayı başaran şef , ilk kez geldiği Gaziantep'e hayran kaldı. Gaziantep'ten ev alacağını belirten ünlü şef, "Gaziantep, çok az bütçeyle çok güzel yemekler yenebilecek tek yer. Antep'ten bir ev almak istiyorum" dedi. Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı 'in daveti üzerine şehre gelen dünyanın en ünlü kasabı İtalyan şef Dario Cecchini, Gaziantep'e hayran kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyaca ünlü İtalyan şef Gaziantep’ten ev alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN