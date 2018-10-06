Kaymakam Kurdoğlu, yeni yatırımları yerinde inceledi

MERSİN'İN
Anamur İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, yapımı tamamlanan yatırımları yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kurdoğlu
, Mersin
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Ören Mahallesi'nde Anamur Meslek Yüksekokulu ve Kredi Yurtlar Kurumu Anamur Yurdu'nun kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarını inceledi.Kurdoğlu, şebeke hattındaki çalışmalardan sonra Akine, Ormancık ve Sarıağaç Mahallelerinin Ala köprü Barajı altında kalan tarım arazi
lerinin yerine yapılan tarım arazi düzenlemeleri çalışmalarını kontrol etti ve yetkililerinden çalışmalar hakkında brifing aldı. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Devlet Hastanesi
inşaatını da gezen Kurdoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cem Adil ve Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serkan Boz'dan 29 ekim tarihinde yapılacak açılış hakkında bilgi aldı.