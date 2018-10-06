Marketler sıkı denetim altına alındı

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığı, Kahramanmaraş
Ticaret İl Müdürlüğü ve Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden müşterek oluşturulan denetim ekipleri marketleri sıkı denetim altına aldı. Zabıta Dairesi
Başkanı Eyup Karataş: "Büyükşehir Belediyemiz ve Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan denetim ekiplerimizce marketlerdeki fiyat etiketleri ve ürün fiyatları, yerli ürün logoları, ürün gramajları ve haksız kazanca neden olabilecek mevzuattaki diğer hususlar tek tek denetleniyor" dedi.