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Marketler sıkı denetim altına alındı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018
Marketler sıkı denetim altına alındı
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden müşterek oluşturulan denetim ekipleri marketleri sıkı denetim altına aldı. Başkanı Eyup Karataş: "Büyükşehir Belediyemiz ve Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan denetim ekiplerimizce marketlerdeki fiyat etiketleri ve ürün fiyatları, yerli ürün logoları, ürün gramajları ve haksız kazanca neden olabilecek mevzuattaki diğer hususlar tek tek denetleniyor" dedi.
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Marketler sıkı denetim altına alındı
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