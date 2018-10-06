Pamuk fabrikası alev alev yandı

ADANA
'DA pamuk fabrikasında çıkan yangın
da faciadan dönüldü. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yanan ve dumandan etkilenen 8 fabrika işçisi tedavi altına alındı. İtfaiye
erleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma neticesinde yangını güçlükle kontrol altına alırken, ekmek tekneleri yanan bazı işçiler gözyaşlarına boğuldu. Olay Karataş yolu üzeri Solaklı Mahallesi üzerinde bulunan bir pamuk fabrikasında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı pamuk fabrikasında yangın çıktı. Fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada dumanlar kentin birçok noktasında görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika içinde yüklü miktarda bulunan pamuk kısa sürede alev alınca yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale eden fabrika işçileri vücutlarının çeşitli bölgelerinden yanarak yaralanırken kimi işçi de yoğun dumandan etkilendi.