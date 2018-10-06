Şifa dağıtan koro konser verdi

Mersin Şehir Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
'nde, idari görevli, uzman doktorlar, hemşireler ve güvenlik görevlisinden oluşan Türk sanat müziği korosu, hastalar için moral konseri düzenledi. Hastanenin dinlenme salonunda gerçekleşen konsere, hastalar ve yakınları ile sağlık çalışanları katıldı. Bünyesinde idari görevli, uzman doktorlar, hemşireler ve güvenlik görevlisinin yer aldığı 15 hastane personelinden oluşan Türk sanat müziği korosu, beğenilen eserleri seslendirdi. Bazı hasta ve yakınları da koronun seslendirdiği parçalara eşlik ederek eğlendi. Doktor Özgül Turgut, etkinliği yatağa bağlı hastaların motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Hasta ve yakınlarının "hasta" psikolojisinden çıkarak, kendilerini daha iyi hissetmeleri hedefiyle birçok program gerçekleştirdiklerini anlatan Turgut, "Korumuz, gönüllü olarak bizlere konser verdi. Bizim toplam 46 hastamız var. Bunların çoğu yatağa bağımlı hastalar. Hasta ve yakınları adına moral veren, güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu. Koro şefi Cengiz Gündüz de konserin renkli görüntülere sahne olduğunu, şarkıları seslendirirken keyif aldıklarını ifade etti. Hastalardan 77 yaşındaki Cemile Şengüleroğlu, baypas ameliyatı geçirdiğini ve bir süredir hastanede tedavi görmeye devam ettiğini aktardı. Sağlığının gün geçtikçe iyiye gittiğini söyleyen Şengüleroğlu, "Konserden memnun kaldım, çok güzeldi. Seslendirilen şarkıların hepsinde hüzünlendim, şarkılara ben de eşlik ettim." dedi. Kardelen Üşenmez de kanser tedavisi gördüğünü belirterek, konserin kendisi mutlu ettiğini kaydetti.