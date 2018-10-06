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Veteran güreşçi dünya ikincisi oldu

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Veteran güreşçi Ömer Ersöz dünya ikincisi oldu
MERSİN'İN Mut ilçesinde 52 yaşındaki veteran güreşçi , Makedonya'da düzenlenen yarışmada 78 kiloda dünya ikincisi oldu. 78 kilo müsabakaya katılan Ömer Ersöz, rakibini tuş ederek, şampiyonadan dünya ikincisi olarak 'ye döndü. Ersöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü vekili Muhammet Senemli ile birlikte Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ü makamında ziyaret etti. Ersöz, "Ömrünün sonuna kadar güreş sporunu yapmaya devam edeceğim" dedi. Kaymakam Akyüz de tüm spor dallarında Türkiye'yi temsil eden sporcuların her zaman yanında olduklarını, spor ve sporcular için her türlü katkıyı yapacaklar��nı söyledi.
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Veteran güreşçi Ömer Ersöz dünya ikincisi oldu
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