Veteran güreşçi Ömer Ersöz dünya ikincisi oldu

MERSİN'İN
Mut ilçesinde 52 yaşındaki veteran güreşçi Ömer Ersöz
, Makedonya'da düzenlenen yarışmada 78 kiloda dünya ikincisi oldu. 78 kilo müsabakaya katılan Ömer Ersöz, rakibini tuş ederek, şampiyonadan dünya ikincisi olarak Türkiye
'ye döndü. Ersöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü vekili Muhammet Senemli ile birlikte Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz'ü makamında ziyaret etti. Ersöz, "Ömrünün sonuna kadar güreş sporunu yapmaya devam edeceğim" dedi. Kaymakam Akyüz de tüm spor dallarında Türkiye'yi temsil eden sporcuların her zaman yanında olduklarını, spor ve sporcular için her türlü katkıyı yapacaklar��nı söyledi.