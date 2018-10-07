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Bebeğinize verebileceğiniz en güzel armağan: Anne sütü

Giriş Tarihi: 7.10.2018
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Merkezi Diyetisyeni Gültaç Dayı, Her , temiz, ideal ısıda ve ekonomik olan anne sütünün, her annenin kendi bebeğine uygun olduğunu, doğumdan sonraki ilk yarım veya bir saat içinde bebeğin emzirilmeye başlanmasının önem taşıdığını, ilk 6 ay ise sadece anne sütü verilmesi gerektiğini kaydetti. Anne sütünün bebeğin ruh ve vücut sağlığına en uygun besin olduğunu söyleyen , anne sütünün her zaman hazır, temiz, uygun ısıda ve ekonomik olduğunu belirtti. Her annenin sütünün kendi bebeği için en uygun özellikte olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, prematüre bebeği olan annenin sütünün prematüre bebeğe, bir aylık bebeği olan annenin sütünün bir aylık bebeğe, 3 aylık bebeği olan annenin sütünün ise 3 aylık bebeğe göre olduğunu belirtti ve anne sütünün organ ve sistemler üzerindeki gelişimini düzenleyici özelliği konusunda şunları söyledi: Anne sütü organ ve sistemlerin gelişmesini düzenleyen büyüme faktörlerini içerdiğinden bebeğin büyümesini ve gelişmesini hızlandırır.
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Bebeğinize verebileceğiniz en güzel armağan: Anne sütü
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