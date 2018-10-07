İnşaatın kalbi Gaziantep’te attı

Gaziantep'te, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı törenle açıldı. Orta Doğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarların açılış törenine Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi ve çok sayıda davetli katıldı. Fuarı düzenleyen Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya, zor bir dönemde ve sektörde iki fuarı birden açmanın önemine dikkat çekerek, Gaziantep'te bugüne kadar çeşitli fuarlar düzenlemenin getirdiği tecrübe ve kentin ortak aklının verdiği güçle zorluğun üstesinden geldiklerini söyledi. Akkaya, fuarın inşaat sektörüne ciddi katkılar sağlamasını beklediklerini sözlerine ekledi. GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise, Türk inşaatçılarının dünyada marka haline geldiklerini anımsatarak, Ortadoğu'nun yeniden inşasında Gaziantepli firmaların önemli bir rol üsteleneceğini kaydetti. Ünverdi "İlk kez düzenlediğimiz bu fuar Gaziantep ve Ortadoğu için önem arz ediyor. Gaziantep'te 2 bine yakın mühendis ve bin müteahhit faaliyet gösteriyor. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 250 alt sektörü besleyen güçlü bir sektörden bahsediyoruz. Bu gücü

doğru değerlendirmeli ve sektörü geliştirecek adımlar atmalıyız" dedi. Ünverdi, "Burada müteahhitlik hizmetinin yanı sıra plastik, metal, ahşap, parke, pencere gibi yapı malzemelerini kapsayan uzun bir zincirde hem sanayicilerimize hem tedarikçilerimize büyük işler düşecek. Halihazırda müteahhitlerimiz de zaten sınırın ötesinde devletimizin kontrolünde olan bölgelerde okul, yol, cami, köprü gibi kamu projelerini inşa etmeye devam ediyor. Biz düzenlediğimiz bu ilk fuarla Gaziantep şirketlerini uluslararası şirketler haline getirmek istiyoruz" diye konuştu. Gaziantepli firmaların daha önce Irak'ta ikinci kademedeki işleri başarıyla yaptıklarını anlatan Adnan Ünverdi, "Bugün Suriye ile durumumuz çok daha farklı. Hedefimiz bu güçlü ilişkilerimizi geliştirerek, o bölgenin okul, yol, köprü, hastane, arıtma tesisi, bilişim altyapısı ve konut gibi büyük hacimli projelerini inşa etmektir. Firmalarımızın alacakları işleri başarıyla yerine getireceklerine inanıyorum" dedi. Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çeliktürk ise iki fuarı aynı anda düzenlemelerinin temel amacının, Türk inşaat sektörü ile Ortadoğu'daki paydaşları buluşturmak olduğunu söyledi. Çeliktürk, "Üyelerimizin görev yaptığı firmalar çok önemli işlere imza atıyorlar. Bu fuarlarla yapılan işlerin bir bölümünü göz önüne serme imkanı bulduk" diye konuştu.



AÇILIŞ YAPILDI

Protokol mensupları kurdele keserek fuarların açılışını gerçekleştirdi. 60 firma ve kurumun stant açtığı fuarlarda yapılan inşaatların maketlerinin yanı sıra iş makineleri, inşaat sektöründeki yardımcı malzemelerdeki yenilikler de ziyarete sunuldu. 7 Ekim Pazar gününe kadar açık olacak fuarlara komşu illerin yanı sıra komşu ülkelerden de çok sayıda profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.