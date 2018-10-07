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’de yetenek taraması başladı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Osmaniye’de yetenek taraması başladı
GENÇLIK ve ile Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında il genelinde çalışma başlatıldı. Gençlik ve Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan projede, öğrencilerin boykilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi 9 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilecek. TÜRKIYE ve Spora Yönlendirme Projesi'nin Türk spor tarihinin en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Sportif Yetenek Taraması, 1 Ekim 2018- 1 Ocak 2019 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde ilkokul 3. sınıfa giden öğrencilere uzman antrenörlerimiz ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerimiz eşliğinde yapılmaya devam edilecektir." dedi.
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Osmaniye’de yetenek taraması başladı
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