Şiddet devam ettikçe kutlama yok

ANADADOLU Hayvan Hakları Federasyonu ve Hatay
Doğa ve Yaşam Derneği 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısı ile basın açıklaması yaptılar. Ulus meydanında gerçekleşen basın açıklamasında Hatay Doğa
ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli, hayvanlara şiddet devam ettikçe 4 Ekim Hayvan Hakları Günü'nü kutlamayacaklarını belirtti. Hayvan hakları savunucuları olarak her gün olduğu gibi 4 Ekim'de de yasta olduklarını belirten Karaahmetli, "Çünkü, hayvanların yaşama ve var olma hakları toplumun birçok kesimi tarafından hala tanınmamaktadır." dedi. Karaahmetli, "Hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu
'nda yer alarak adli ceza verilmesinin sağlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Günün anlamına uygun pankartların yer aldığı stantta bulunan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu ve Hatay Doğa ve Yaşam Derneği yöneticileri, üyeleri ve gönüllüler vatandaşlara kedi köpek mamalarının yanı sıra su kapları dağıttılar. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar alkışlarla destek verdikleri hayvan hakları savunucularının attığı sloganlara da eşlik etti.