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Tır otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Tır otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
ADANA'DA tır ile otomobilin çarpıştığı da 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.'nin kullandığı 33 BYP 60 plakalı tır ile Abdulkadir E. idaresindeki 31 V 0949 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hürü Ekiz (75) olay yerinde hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişide yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedi ise Kurumu morguna kaldırıldı.
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Tır otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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