Eylül ihracatı sevindirdi Gaziantep’ten Eylül ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 oranında arttı. Kentin Ocak-Eylül ihracatı ise yüzde 4,75 artarak 5 milyar 26 milyon dolara ulaştı





GAZİANTEP SANAYİ AĞIRLIKLI

En çok ihracat yaptığı ülkelerin başında GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin ihracat üssü Gaziantep, Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 oranında artış gerçekleştirerek ülke ekonomisine 607 milyon 279 bin dolarlık döviz kazandırdı. Ağustos ayında da 516 milyon dolarlık ihracat yapan Gaziantep, 1 Ocak-30 Eylül 2018 tarihleri arasında ise toplamda 5 milyar 26 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) verilerine göre, en çok ihracat yapan 6. il konumunu koruyan Gaziantep'ten dünyanın 184 ülkesine yapılan ihracatta liderliği bir milyar 117 milyon dolarla halı, ikinciliği bir milyar 114 milyon dolarla tekstil ürünleri aldı. Kentin en önemli ihracat kalemlerinden olan hububat ve bakliyat sektörü ise yaşanan küresel sorunlar ve ülkedeki döviz dalgalanmalarından kaynaklı olarak son ayda ihracatı azalmasına rağmen bir milyar doları geçmeyi başardı. Gaziantep sanayisinde son yıllarda artan çeşitliliğe bağlı olarak farklı sektör ve kalemlerde ihracat artışları da yaşanırken, yılın ilk 9 ayında kimyevi ürünler ihracatı 608 milyon dolara ulaştı. Kentte yaygınlaşan mobilyacılık ve orman ürünleri ihracatı ise 218 milyon dolara çıkarken, deri mamulleri 118 milyon, sebze- meyve mamulleri 117 milyon, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de 108 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı.En çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak , ABD, Almanya, İngiltere, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan , İran gelen Gaziantep'in lokomotifliğini yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 9 aylık toplam ihracatı ise 6,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep dışındaki bölge illerinden ağırlıklı olarak hububat ve bakliyat ürünleri ihracatı yapılırken Gaziantep'in ihracatının yüzde 80'i sanayi ürünlerinden oluşuyor