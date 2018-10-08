Hatay’da jandarmadan havadan trafik denetimi

HATAY
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter ve drone destekli trafik denetlemesi yapıldı. Jandarma birimlerinin, trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürerken, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Başçavuş Mustafa Üstüner ve beraberindeki görevliler de helikopterle bazı ilçelerde havadan denetim gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de hem helikopterdeki ekipler tarafından hem de drone yardımıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygularken, kuralları hatırlatan broşür dağıtıp, şeker ikramında bulundu.