Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hatay’da jandarmadan havadan trafik denetimi

’da jandarmadan havadan trafik denetimi

havadan trafik denetimi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde helikopter ve drone destekli trafik kontrolü yaptı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Hatay’da jandarmadan havadan trafik denetimi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter ve drone destekli trafik denetlemesi yapıldı. Jandarma birimlerinin, trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürerken, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Başçavuş Mustafa Üstüner ve beraberindeki görevliler de helikopterle bazı ilçelerde havadan denetim gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de hem helikopterdeki ekipler tarafından hem de drone yardımıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygularken, kuralları hatırlatan broşür dağıtıp, şeker ikramında bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da jandarmadan havadan trafik denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN