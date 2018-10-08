Şifalı domates dalında 3 lira

ERDEMLİ
Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, Erdemli yaylalarında açıkta yetiştirilen domates fiyatlarının son 10 yılın en iyi fiyatını aldığını söyledi. Şahin, üreticinin tek şikâyetinin girdi maliyetinin çok yüksek olması olduğunu belirtti. Mersin
'in Erdemli ilçesine bağlı Hüsametli Mahallesinde açıkta dikili bulunan domates hasadına katılan Şahin, kaliteli ve kimyasal katkı maddesiz üretim yapılmasına yönelik eğitimlerin ardından kaliteli ve doğal ürün yetiştirildiğini belirtti. İlçe genelinde açıkta 30 bin dönüm arazide 400 bin ton domates üretilerek ülke ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Şahin, "Domates fiyatlarından üreticimiz de köylülerimizde memnun. Tüccar domatesi dalında 3 liradan satın alıyor. Mevcut 3 liralık fiyat üreticimizi sevindirdi. Tek sıkıntımız girdi maliyetlerinin yüksek olması. Büyük kentlerdeki marketlerde asılan fiyat etiketleri kesinlikle üreticiden kaynaklanmıyor." dedi. Üretici Ali Doğan ise 15 yıldır açıkta domates yetiştiriciliği yaptığını belirterek, bu yıl fiyatların iyi olmasından dolayı yüzlerinin güldüğünü söyledi. Domateslerin tamamını ihracatçıya verdiklerini ifade eden Doğan, ' Son 10 yıldır fiyatların iyi olduğunu ilk kez gördüm. Geçmiş yıllarda yetiştirdiğimiz ürünü gerçek fiyatıyla satmadık. Bu sene hem ihracat hem fiyatlar çok iyi" dedi.