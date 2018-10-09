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’da hayvanlara çok özel koruma

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Anamur’da hayvanlara çok özel koruma
Hayvanları Koruma Derneği yönetici ve üyeleri, Anamur'da hayvanları daha çok koruma altına alma konusunda çalışmalar sürdürüyor. Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşaması ve insanlar tarafından zarar verilmemesi için özverili bir şekilde çalışan dernek üyeleri, hayvan severlerin sayısının artması içinde çaba gösteriyor. Sahipsiz hayvanların aşılarını ve tedavilerini yapan dernek başkanı veteriner hekim Kubilay Erdal, yaralı hayvanların iyileşme sürecini yakından takip ediyor.
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Anamur’da hayvanlara çok özel koruma
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