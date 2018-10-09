Anamur’da hayvanlara çok özel koruma

ANAMUR
Hayvanları Koruma Derneği yönetici ve üyeleri, Anamur'da hayvanları daha çok koruma altına alma konusunda çalışmalar sürdürüyor. Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü'nde sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşaması ve insanlar tarafından zarar verilmemesi için özverili bir şekilde çalışan dernek üyeleri, hayvan severlerin sayısının artması içinde çaba gösteriyor. Sahipsiz hayvanların aşılarını ve tedavilerini yapan dernek başkanı veteriner hekim Kubilay Erdal, yaralı hayvanların iyileşme sürecini yakından takip ediyor.