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Mavi Şimşek’e Osmanlı tokadı

’a mağlup olan , üç maçlık galibiyet serisini başkentte bıraktı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Mavi Şimşek’e Osmanlı tokadı
Ankara'da Osmanlı tokadı yedi. 'a 1-0 mağlup olan mavi-lacivertli ekip bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisine son verdi, deplasmanda ilk mağlubiyetini aldı. Teknik direktör mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Üç haftadır kazanan bir takım vardı. Buraya da kazanmak için gelmiştik. Maçın sonunda mağlup olan takımız. Maçın geneline bakıldığında kazanamasak da en kötü bir puanla ayrılabileceğimiz bir maçtı" diye konuştu. Karşılaşmada iki takımın da pozisyona girmekte zorlandığına işaret eden Kutlu, "Durgun bir maçtı. Çıkarken kaybettiğimiz bir toptan dolayı 1-0 mağlup duruma düştük. Daha sonra oyun üstünlüğünü sağlasak da golü bulamadık. Golden sonra biraz daha girişimler yaptık ama golle sonuçlandıramadık. Pozisyonsuz bir maçtı. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı. Biz yaptık, biz kaybettik" şeklinde konuştu.
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Mavi Şimşek’e Osmanlı tokadı
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