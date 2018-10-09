Şampiyonların İzinde Projesi’nin konuğu Neslihan Demir

GENÇLIK ve Spor Bakanlığın tarafından hayata geçirilen 'Şampiyonların İzinde' projesi kapsamında, Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir
Güler, Mersinli gençlerle buluşacak. Ersin Düzen'in moderatörlüğünde bugün Toroslar'ın bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilecek olan 'Şampiyonların İzinde' projesi, farklı branşlarda spor hayatını sürdüren sporcuların, alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş üst düzey sporcularla bir araya getirilerek bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamayı ve yıldız adaylarının spor hayatlarına katkı sağlamalarını amaçlıyor.