Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şampiyonların İzinde Projesi’nin konuğu Neslihan Demir

Şampiyonların İzinde Projesi’nin konuğu

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Şampiyonların İzinde Projesi’nin konuğu Neslihan Demir
GENÇLIK ve Spor Bakanlığın tarafından hayata geçirilen 'Şampiyonların İzinde' projesi kapsamında, Eski Milli Voleybolcu Güler, Mersinli gençlerle buluşacak. Ersin Düzen'in moderatörlüğünde bugün Toroslar'ın bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilecek olan 'Şampiyonların İzinde' projesi, farklı branşlarda spor hayatını sürdüren sporcuların, alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş üst düzey sporcularla bir araya getirilerek bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamayı ve yıldız adaylarının spor hayatlarına katkı sağlamalarını amaçlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonların İzinde Projesi’nin konuğu Neslihan Demir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN