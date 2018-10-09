Tarsus’ta fırsatçılara zabıta izin vermiyor

TARSUS Belediye
si Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyatla satış yapan işletmeleri tespit etmek için ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şevket Can
, dövizdeki kur artışlarını bahane edip stoktaki veya aldığı ürünleri fahiş fiyatlarla piyasaya sürüp vatandaşların ekonomik haklarını gasp etmeye çalışanlara izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Fahiş fiyata maruz kalmaları halinde Alo 153 şikayet hattına bilgi versin" dedi. Başkan Can, " Girdi maliyet ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek, fahiş fiyatla satış yapan işletmeler zabıtalarımız tarafından denetlenmektedir. Fahiş fiyatla satış yaptığı belirlenen işletmelere idari işlemler yapılıp, valilik makamına bilgi verilecektir" şeklinde konuştu.