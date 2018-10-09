Toros kaplanı uçuşa geçti

Teknik direktör Coşkun Demirbakan
ile üst üste ikinci galibiyetini alan Adanaspor
çıkışa geçti. Spor Toto
1. Lig'de Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen turuncu-beyazlı ekip taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, "Galibiyetlerle ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. Daha sonra başka hedef belirleyebiliriz"
dedi. Demirbakan, taraftara desteklerinden dolayı teşekkür etti. DAHA İYİ OLACAĞIZ Oyuncularını
mücadelelerinden dolayı tebrik eden Demirbakan, "6 maç galip gelememiş bir takımın öz güven kaybını tahmin edebilirsiniz. Biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Farklı antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah birkaç maç sonra daha iyi olur. Alacağımız galibiyetlerle zirve yarışında iddialı bir duruma geleceğimize inanıyorum"
diye konuştu.