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Toros kaplanı uçuşa geçti

Ligde son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 9’a çıkartan , teknik adam ile gülmeye devam ediyor

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2018
Toros kaplanı uçuşa geçti
ile üst üste ikinci galibiyetini alan çıkışa geçti. 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen turuncu-beyazlı ekip taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, "Galibiyetlerle ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. Daha sonra başka hedef belirleyebiliriz" dedi. Demirbakan, taraftara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

DAHA İYİ OLACAĞIZ
Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Demirbakan, "6 maç galip gelememiş bir takımın öz güven kaybını tahmin edebilirsiniz. Biz onu düzeltmeye çalışıyoruz. Farklı antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah birkaç maç sonra daha iyi olur. Alacağımız galibiyetlerle zirve yarışında iddialı bir duruma geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.
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Toros kaplanı uçuşa geçti
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