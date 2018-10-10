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Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören
MERSİN Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez (37), dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Fakültede bu sabah düzenlenen törende, Dönmez'in tabutunun üzerine cübbesi örtülürken, öğretim görevlisi arkadaşları, gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunun açıklanmasıyla belli olacak. Yrd. Doç. Dr. Dönmez için MEÜ Turizm Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Erol Yaşar, Prof. Dr. Ali Kaya, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, öğretim görevlileri, öğrenciler katıldı. Dönmez'in cenazesi, defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderildi.
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Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören
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