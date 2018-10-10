Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören

MERSİN
Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez (37), dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Fakültede bu sabah düzenlenen törende, Dönmez'in tabutunun üzerine cübbesi örtülürken, öğretim görevlisi arkadaşları, gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunun açıklanmasıyla belli olacak. Yrd. Doç. Dr. Dönmez için MEÜ Turizm Fakültesi'nde tören düzenlendi. Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Erol Yaşar, Prof. Dr. Ali Kaya, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, öğretim görevlileri, öğrenciler katıldı. Dönmez'in cenazesi, defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya
'ya gönderildi.