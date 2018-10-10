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İki otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 8 yaralı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
İki otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 8 yaralı
NİĞDE'DE iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, Merkez Selçuk Mahallesi Salı Pazarı önünde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Cami istikametine giden 38 TR 038 plakalı hafif ticari araç ara yoldan gelen 51 BK 943 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan aracın içerisinde bulunan Zeynep Y.(7), Şevvel A. (20), Elif A. (1), Menşure A. (63), Aşure A. (31), Muhammed A. (5), Hatice Y.(31) ve Ecrin Y. (5) yaralandı. Kaza anında araçtan fırlayan ve araçların altında kalan 5 yaşındaki Ecrin Y. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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İki otomobil çarpıştı: 4’ü çocuk 8 yaralı
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