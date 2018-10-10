Kodlama eğimini uluslararası platforma taşıyorlar

YAKIN
Doğu İlkokulu, kodlama
ve bilişimsel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme hakkında daha fazla bilgi edinmek aynı zamanda kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgili çekici bir hale getirmeyi amaçlayan bir taban inisiyatifi olan Avrupa Birliği Kodlama Haftası'na (CodeWeek EU) katılıyor. Her yıl düzenlenen ve programlama yoluyla problem çözmeyi ve iş birliğini kutlayan bir etkinlik olan Avrupa Birliği Kod Haftası (Code Week) kapsamında Yakın Doğu Koleji, Code. Org Blok tabanlı kodlama etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler kapsamında Lego WeDo 2.0 robotik eğitim seti ile soğutma fanı, milo uzay keşif aracı oluşturma ile 6-7 yaş için CodyRoby ile bilgisayarsız kodlamaya giriş yapılacak.